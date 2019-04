Restauration de Notre-Dame : un millier d'experts appellent Emmanuel Macron à ne pas céder à la "précipitation"

Plusieurs voix dans le monde de la culture, dont l'animateur Stéphane Bern et l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, ont également exprimé leur préoccupation à l'encontre de ces dérogations. Cette semaine, dans une tribune écrite directement en français et publiée par le magazine La Tribune de l'art, Gabi Dolff-Bonekämper, historienne d'art et spécialiste du patrimoine urbain à l'Université Technique (TU) de Berlin, exprimait ses inquiétudes en déplorant le grand écart entre l'État et ses ministres, et les administrations et institutions expertes pour le patrimoine qui œuvrent, pourtant, pour l'État".





Notre-Dame de Paris, qui est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, "est le centre d'une communauté patrimoniale qui s'étend bien au-delà des frontières de la France et de l'Europe" et "mérite le grand effort collectif de réflexion, d'engagement et de soin des experts de la France et du monde entier", insistait-elle, alors que la précipitation de l'exécutif est critiquée dans ce dossier.





Le ministère de la Culture a pour sa part assuré qu'il ne s'agissait "nullement de déroger aux principes fondamentaux de la protection du patrimoine". Les règles, pour les dérogations, "sont très étroitement délimitées" et l'exposé des motifs de la loi "vise spécifiquement la législation applicable aux abords des monuments, et non les monuments eux-mêmes", assure-t-il. monuments eux-mêmes", assure-t-il.