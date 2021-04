Restrictions sanitaires : 100.000 contrôles ce week-end et 16.000 verbalisations

"100.000 contrôles ce week-end, 16.000 verbalisations, nous sommes dans la moyenne", a affirmé ce mardi matin, Gérald Darmanin s'agissant du travail des forces de l'ordre dans le cadre du respect des mesures de freinage du coronavirus. Invité de la matinale de RTL le ministre de l'Intérieur, a fait le bilan des contrôles quatre semaines après la mise en place de ces mesures sur tout le territoire et au début de la deuxième semaine de vacances unifiées en France. Depuis le 17 mars et jusqu'au 16 avril 2020, plus de 12,6 millions de contrôles ont été effectués par les policiers et gendarmes, donnant lieu à 762.106 verbalisations.

Il a salué l'engagement des Français dans le respect du confinement : "Les Français respectent énormément les règles imposées, il n'y a pas de relâchement", a-t-il assuré. Ces mesures, pour rappel, interdisent à tous les Français du territoire métropolitain de se déplacer à plus de 10 kilomètres de chez sauf attestation dérogatoire ou pratique d'un sport de plein air dont les équipements se situent dans un rayon de 30 kilomètres.