Hidalgo souhaite "adapter" et repousser l'heure du couvre-feu à Paris

Après avoir pris position contre le confinement le week-end, la maire de Paris critique le couvre-feu à 18h. Invitée sur France Inter ce lundi 8 mars, Anne Hidalgo a estimé que l'horaire n'était pas adapté au mode de vie parisien, et a demandé au gouvernement de le revoir pour l'adapter aux particularités locales. "Quand on regarde les horaires dans notre grande métropole, on voit bien qu’à 18h ce n’est pas le moment où on a complètement fini sa journée de travail et beaucoup de gens ont des transports nombreux. Il faudrait l’adapter", a-t-elle déclaré.

"A 18h on est en milieu d’après-midi à Paris", a ajouté édile, s'attirant des moqueries sur les réseaux sociaux. "On commence un petit peu plus tard le matin, et évidemment on fini un petit peu plus tard le soir. Donc je pense qu’il faudrait adapter. Je n’ai pas un horaire à indiquer, mais 18h c’est beaucoup trop tôt", a encore martelé l'élue socialiste, évoquant notamment les difficultés des parents qui doivent récupérer leurs enfants à la crèche, et les travailleurs qui doivent prendre les transports en commun, très chargés autour de 18h.