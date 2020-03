Municipales : à midi, la participation en nette baisse dans les départements les plus touchés par le coronavirus

Dans ce contexte de crise sanitaire causée par l'épidémie de coronavirus, les chiffres des départements les plus touchés sont les plus intéressants à observer. Ainsi, la participation dans l'Oise et le Haut-Rhin s'est effondrée par rapport à 2014. A midi, un peu plus de 18% des électeurs se sont déplacés, contre plus de 27% en 2014. Dans le Haut-Rhin, ils étaient 16,86% à avoir placés leur bulletin dans l'urne, contre 22,23% en 2014.

Malgré ces chiffres, il faudra attendre le taux de participation à 17h pour avoir une vision plus globale de la situation. "On ne sait pas encore dans quelle mesure les Français ont pu adapter leurs comportements électoraux en fonction des injonctions et des conseils du gouvernement", a commenté sur LCI Jean-Daniel Lévy, direction Politique et Opinion d'Harris Interactive. "On a remarqué également au cours de la dernière période que les Français avaient tendance à voter de plus en plus tôt. Donc si cette part de Français qui ont tendance à voter de plus en plus tôt s’est accélérée, on peut penser que ce soir le taux de participation global sera inférieur."