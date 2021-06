Régionales 2021 : François Bonneau (PS) reconduit en Centre-Val-de-Loire avec 36,2% des voix

Il a triomphé de la quadrangulaire. François Bonneau, président socialiste sortant de la région Centre-Val de Loire (soutenu par le PCF, EELV et LFI), a dominé le second tour des élections régionales avec 36,2%, selon les premiers résultats donnés par le ministre de l'Intérieur à partir de 65% des inscrits. Après être arrivé en tête du premier tour dimanche dernier avec 24,58% des suffrages, il avait fusionné sa liste dans l'entre-deux-tours avec le candidat écologiste Charles Fournier, soutenu par Europe Écologie-Les Verts (EELV) et La France insoumise (LFI), arrivé en cinquième position.

François Bonneau est suivi du candidat RN Aleksandar Nikolic avec 24,6%, puis du candidat de la droite Nicolas Forissier (23,2%) et, dernier de ce second tour, le candidat de la majorité présidentielle, le ministre Marc Fesneau (16%). Une déception pour ce membre du gouvernement, implanté dans la région depuis de nombreuses années, et rare objet d'espoirs pour une victoire de la majorité présidentielle.

L'abstention a été de 66% contre 67,26% au premier tour dans cette région de 2,5 millions d'habitants. En 2015 elle avait été de 40,78% au deuxième tour.