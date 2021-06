Régionales 2021 - Hauts-de-France : Xavier Bertrand en tête du premier tour avec 41,4% des suffrages

Malgré la mobilisation de plusieurs ministres du gouvernement, dont Eric Dupond-Moretti, la majorité présidentielle conduite par le secrétaire d'État aux Retraites Laurent Pietraszewski n'obtient que 9,1% des voix et ne se qualifie pas pour le second tour. Il a appelé à voter Xavier Bertrand au second tour.

L'abstention record qui a marqué le scrutin a fortement bénéficié au président sortant, qui fait bien mieux que ce que prédisaient les sondages. Celui qui fait de sa réélection la condition sine qua non de la poursuite de sa carrière politique, et donc d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle, sera moins inquiété que prévu par le Rassemblement national au second tour. D'autant plus que la liste de la majorité présidentielle ne sera pas présente au second tour.