Régionales 2021 : l'autonomiste Gilles Simeoni largement en tête en Corse avec 41,8% des voix

Et de trois, troisième victoire de suite pour Gilles Simeoni, après celles de 2015 et de 2017, aux élections territoriales de Corse. Le président sortant nationaliste du Conseil exécutif de Corse - tendance autonomiste - est arrivé en tête du second tour avec 41,8% pour son parti "Femu a Corsica", selon des résultats partiels portant sur 85% des inscrits. Derrière lui, le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli, ancien militant des Républicains soutenu par ces derniers, avec 29,8% des voix, puis deux listes nationalistes corses, l'autonomiste Jean-Christophe Angelini avec 16% et l'indépendantiste Paul-Félix Benedetti avec 12,4%.