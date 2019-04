"Rétablir quelques vérités" : le directeur de l'ENA monte au créneau pour défendre son école, menacée de fermeture

"L'administration reste dans notre pays l'un des moteurs de l'ascenseur social si l'on veut bien l'observer sur deux générations" ajoute Patrick Gérard, qui estime que l'ENA a été "profondément rénovée". "Non, les élèves de l'ENA ne sont pas coupés des réalités de leur époque. (...) Non, les élèves de l'ENA ne sont pas fermés sur eux-mêmes. Ils partagent leur scolarité avec des élèves internationaux qui regardent l'ENA comme l'un des grands atouts de la France" se félicite-t-il, avant de nier toute affinité avec le pouvoir politique : "Non, les élèves de l'ENA ne se confondent pas avec le pouvoir politique."





Enfin, le directeur de l'école a tenu à préciser que l'ENA bénéficiait d'une bonne image au niveau international : "Non, l'ENA n'est pas unanimement critiquée. Au contraire, parce que l'image de l'administration française est excellente en Europe et dans le monde, elle est appelée par de nombreux pays pour tenir à Paris ou à l'étranger des séminaires de déontologie, de conduite de projet ou de management public."