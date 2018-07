Retiré de la politique, François Fillon veut lancer une fondation pour les chrétiens d'Orient

Il revient sur la scène publique, mais dans un but humanitaire. François Fillon a publié un appel aux dons, mercredi sur le site de Paris Match, afin de créer une fondation qui viendrait en aide aux chrétiens d'Orient, victimes de la guerre contre l'Etat islamique, qui ne seraient plus que 150.000 en Irak, contre le double il y a quelques années.





"Si nous ne nous battons pas pour préserver la diversité culturelle et religieuse au Proche-Orient, nous laisserons les ferments de la violence, de la division et de la guerre", écrit l'ancien Premier ministre. La fondation aura pour objectif d'aider les populations sur place, mais aussi les personnes réfugiées en France ou ailleurs en Europe. Elle "appuiera et promouvra les initiatives d'accompagnement et les solutions pour aider au retour des réfugiés dans leur pays d'origine", explique-t-il.





Deux proches de François Fillon, Antoine Gosset-Grainville et Arnaud de Montlaur, se chargeront de mettre en place juridiquement et financièrement la fondation, selon Paris Match.