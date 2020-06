Retour de la réforme des retraites : Alexis Corbière envisage une "riposte"

Alors qu'on la pensait définitivement enterrée par la crise du coronavirus, la réforme des retraites pourrait revenir sur le tapis, l'exécutif étant bien décidé à l'adopter avant la fin du quinquennat en 2022. Sans surprise, Alexis Corbière, le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon fait d'ores et déjà savoir son opposition farouche si c'était bien le cas : "Je regrette cette décision" a-t-il affirmé ce matin sur LCI, où il était l'invité politique de la matinale. "Des rumeurs venant de l'Elysée avaient dit qu'il (ndlr : Emmanuel Macron) allait abandonner cette réforme des retraites en raison de la crise du Covid-19, comprenant que cette réforme visant à allonger la durée des cotisations et à baisser de fait les cotisations des retraites était une mauvaise idée allant aggraver la situation", a-t-il affirmé.

Selon nos informations, l'exécutif serait prêt à discuter plusieurs points comme la durée de cotisation et l'âge pivot sans pour autant abandonner deux autres points particulièrement contestés : le système de points et la disparition des régimes spéciaux. Pour autant, ces concessions ne devraient guère satisfaire les opposants.

Alexis Corbière envisage ainsi déjà une "riposte" et "invite toutes les forces sociales, politiques, qui étaient opposées à la réforme des retraites à se réunir pour faire un nouveau front face à ces annonces de maintien de cette contre-réforme de retraites" : "La France Insoumise va prendre l'initiative de dire à toutes ces forces politiques et syndicales : qu'est-ce que nous faisons, nous qui étions déjà opposés à cette réforme des retraites pour nous faire entendre à la rentrée ? Car il est hors de question de laisser faire cela." Et de fustiger in fine ce "monde d'après" brandi par Emmanuel Macron, placé, selon lui, sous le signe de la "réinvention de soi" : "Cette réinvention, c'est comme avant, voire même en pire."