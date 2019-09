Retour sur la carrière politique de Jacques Chirac

JT 13H - Jacques Chirac a été élu président de la République pour la première fois en 1995. Il a débuté en tant que conseiller municipal en Corrèze.

Jacques Chirac était le petit-fils d'un instituteur corrézien. Il a acquis le sens du combat très jeune, pendant la guerre d'Algérie. Pour lui, la politique était plus qu'une carrière, c'était un destin. À la troisième tentative, il accéda enfin au pouvoir en 1995, à 62 ans, en tant que président de la République. Découvrez en images son histoire en tant qu'homme politique.



