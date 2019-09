Retour sur le bilan économique et politique des douze années de Jacques Chirac à l'Élysée

JT 20H - Il a passé douze ans à l'Élysée, dont cinq ans de cohabitation avec un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Quel est le bilan économique et politique de Jacques Chirac, président de la République ?

Le 8 mai 1995, c'est le point de départ de douze années de présidence pour Jacques Chirac, faites de succès et d'échec. Elle est marquée par une cohabitation de cinq ans avec Lionel Jospin, qui l'obligera à partager le pouvoir et à laisser derrière lui un bilan souvent qualifié de "mitigé". Des décisions historiques et une histoire qu'il a choisi d'endosser.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.