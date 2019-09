Retour sur le bilan politique de Jacques Chirac

JT 13H - Jacques Chirac a écrit l'histoire, mais il l'a aussi médité. Président pendant 12 ans, l'un des plus longs de la Ve République, il était un homme de réforme et d'actions politiques. Mais quel est son bilan ?

De 1995 à 2007, Jacques Chirac a été au pouvoir pendant douze ans. Son bilan politique, mitigé, dit-on souvent. Sur son carnet élyséen, il y a pourtant des succès. Sa décision la plus marquante concerne des millions de Français, nés après 1979, la suppression du service militaire. Son deuxième lègue historique est un "non", celui de l'engagement de l'Hexagone en Irak, en 2003.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.