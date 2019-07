Retrait de Total des JO 2024 : "Ce n'est pas l'argent qui décide de tout", répond le premier adjoint d'Hidalgo à Macron

Interrogé sur Franceinfo dimanche, le président avait lui-même regretté des "leçons de morale" de la part de la municipalité parisienne, en affirmant qu'il est "plus facile d'écarter de l'argent privé en donnant des leçons de morale que d'en trouver, donc maintenant on doit mobiliser collectivement tous les financeurs français". Emmanuel Macron avait également affirmé que "Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique, il faut les aider à cela. Et si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer des Jeux verts et peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose".





"Avec cet argument là, on accepte tout", a rétorqué Emmanuel Grégoire sur LCI. "Ce n'est pas l'argent qui décide de tout. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous décidez de ce que vous faites, quand et comment." Et le premier adjoint parisien d'ajouter qu'on "ne peut pas être dans le 'en même temps' en permanence, on ne peut pas dire 'on veut des jeux verts' et 'on les fait avec Total'. Ce n'est pas cohérent."