Retraite : le "Travailler plus" attendra !

Emmanuel Macron a tranché. Le fameux "Travailler plus" est donc remis à plus tard. En effet, les mesures paramétriques de l'âge pivot à 64 ans et de l'accélération de la loi Touraine n'entreront pas en vigueur en 2020. Elles seront décalées dans le temps afin de les étaler sur plusieurs années. Mais pourquoi ce rétropédalage de l'exécutif ?



