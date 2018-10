Retraite : travailler plus, gagner plus

L'exécutif envisage de mettre en place un système de bonus-malus qui, de fait, nous inciterait à travailler plus longtemps. En jargon technique, on l'appelle "l'âge-pivot". Pour partir à taux plein, il faudra travailler jusqu'à 63 ans. Si nous allons au-delà, notre retraite sera plus importante. Travailler plus longtemps est donc le meilleur moyen de renflouer les caisses de retraite.



