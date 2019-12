Retraites : les Français soutiennent la grève... mais aussi certaines mesures de la réforme

Dix jours après le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites, les Français le soutiennent toujours. Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, 54% d'entre eux y sont favorables. Plus en détail, 34% affirment leur "soutien" (+1 point par rapport aux 6-7 décembre), et 20% leur "sympathie" à l'égard de cette mobilisation. 16% se disent ressentir de l'"indifférence" (-1 point), 17% manifestent de l'"opposition" (-1 point) et 13% de l'"hostilité" (+1 point).

72% des personnes interrogées estiment également que le gouvernement ira jusqu'au bout, sans céder aux mobilisations et aux grèves. C'est plus qu'avant le début du mouvement, où seulement 65% des sondés partageaient cet avis (19-20 novembre), et plus que la veille du début de la mobilisation (70%, les 3-4 décembre).