VIDÉO - Départ à la retraite : que signifie l'"âge d'équilibre" évoqué par Edouard Philippe ?

Défendant "un système universel" qui permettra de mettre fin aux 42 régimes de retraites actuels et "aux régimes spéciaux", Edouard Philippe a rappelé quelques principes : retraite à points, un euro cotisé ouvre "les mêmes droits pour tous", tout en tenant compte "des carrières courtes ou hachées". Aux systèmes de retraite qui perdraient leurs avantages, on pense notamment aux fonctionnaires, dont la pension est calculée sur le salaire des 6 derniers mois et non des 25 dernières années, Edouard Philippe adresse ainsi cet engagement : "Cela devra nous conduire à revaloriser les profils de carrière de certaines professions, en particulier les enseignants."





Pouvoir d'achat toujours, le Premier ministre, qui entend défendre ce projet comme un système "pour renforcer l'équité entre les générations et les protection des plus fragiles", s'adresse aussi à ceux dont les pensions ne suffisent pas à vivre décemment. Et leur promet à "ceux qui ont travaillé toute leur vie" un niveau de pension minimum équivalent à "85% du Smic".