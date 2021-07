Retraites : Bayrou défend une "consultation populaire" plutôt qu’un "blocage du pays"

Suspendue depuis plus d'un an en raison de la pandémie, la réforme des retraites, dossier hyper sensible du quinquennat d'Emmanuel Macron, reviendra-t-elle dans le calendrier présidentiel avant 2022 ? Dans l'entourage du Président, les avis divergent. Il y a d'un côté le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, partisan d'une réforme sans attendre 2022, de l'autre le Haut-commissaire au Plan, maire de la ville de Pau et président du Modem, François Bayrou, qui souhaite attendre l'élection présidentielle, pour éviter un nouveau "blocage du pays."

Alors qu'Emmanuel Macron recevra mardi 6 juillet les partenaires sociaux à l'Elysée, l'invité du Grand jury ce dimanche, François Bayrou a affiché clairement sa position. "Je pense que la période électorale n'est pas favorable pour faire passer à la va vite une réforme", a-t-il répété.