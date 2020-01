Retraites : ce qu'il faut savoir du projet de loi présenté au Conseil des ministres

Dans le projet de l'exécutif, le système universel de retraite doit progressivement se substituer aux multiples régimes actuels, en théorie pour assurer une plus grande égalité entre les Français. C'est le principe du régime par points qui a été retenu, et qui doit, selon le gouvernement, permettre que "chaque euro cotisé donne les mêmes droits pour tous".

Le projet s'accompagne de la suppression progressive des régimes spéciaux de retraite, qui coûteraient, selon le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, 8 milliards d'euros par an. Parmi ces régimes spéciaux, ceux de la SNCF et de la RATP sont particulièrement visés par l'exécutif et sont au cœur des grèves qui touchent les transports depuis le 5 décembre.

Dans le nouveau système, le montant de la retraite dépendra du nombre de points accumulés "tout au long de la carrière professionnelle" et non plus de la durée de cotisation (en trimestres) et du salaire de référence (25 meilleures années dans le privé, 6 derniers mois dans le public).

Si l'âge légal de départ à 62 ans n'est pas modifié, la réforme instituera un "âge d'équilibre" à partir duquel la liquidation des droits permettra de toucher une retraite complète, avec une décote et une surcote de -5% ou +5% par an selon que l'on part avant ou après cet âge d'équilibre. Face à la contestation, le gouvernement a mis la proposition d'âge d'équilibre à 64 ans entre parenthèses, laissant le soin aux partenaires sociaux de fixer les moyens d'atteindre cet équilibre.