Retraites : concertation .... ou enfumage ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Fabien Crombé s'est intéressé ce vendredi 6 septembre 2019 à la concertation citoyenne sur la réforme des retraites.

Si elle divise toujours, les Français sont de plus en plus nombreux à soutenir la réforme des retraites. Le gouvernement veut lancer une concertation citoyenne sur le sujet. Si on en croit le Premier ministre, cela suivra le modèle du grand débat lancé suite au mouvement des "gilets jaunes". Les contours seront précisés la semaine prochaine. Comment cette consultation est-elle perçue par les partenaires sociaux ?



