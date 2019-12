Retraites : des Républicains aux Insoumis, voici ce que propose l'opposition pour sortir de la grève

Le député Eric Woerth a plaidé pour la mise en place d'un nouvel âge légal. "Je milite pour que ce soit 65 ans", a-t-il déclaré dans l'émission Le Grand Rendez-vous, ce dimanche. "Je pense qu'il faut décaler tous les trois mois, a-t-il ajouté. Par exemple, pour une réforme votée en 2020, dès 2021, vous partez à 62 ans et trois mois. L'année d'après, 62 ans et six mois."

La France Insoumise appelle les Français à la mobilisation. Ce vendredi, le parti écrivait sur son site officiel : "La France insoumise soutient les grèves reconductibles et appelle à participer aux manifestations du samedi 7 décembre et du mardi 10 décembre." Le député Adrien Quatennens a précisé les raisons de leur opposition sur le plateau de LCI : "Le système par points n'est pas un système adapté au modèle social français", a-t-il plaidé ce dimanche. "Il faut que le gouvernement retire sa réforme des retraites."

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a affiché son opposition à la réforme des retraites. Interrogé sur BFM TV, il a déclaré : "Il faut mettre cette pression, cette mobilisation est nécessaire y compris pour que les mesures soient efficaces. (...) Les ministres nous disent qu'il va falloir travailler plus longtemps, et on entend que si jamais le mouvement dure plus longtemps, on reviendra sur cela. Alors mobilisons-nous !"

Olivier Faure a plaidé le maintien du système actuel avec l'argument suivant : "En 2024, on aura fini de rembourser la dette sociale : cela fait 24 milliards d'euros en plus chaque année cela signifie que sans prélèvement supplémentaire, on peut financer non seulement les retraites mais aussi les hôpitaux publics et les EHPAD."