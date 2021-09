Quelles réformes pour la fin du quinquennat ? Les ministres invités à se prononcer le 8 septembre

Plusieurs points seront également tranchés, notamment les contours de la loi Griset "pour soutenir les indépendants et les autoentrepreneurs affectés par la crise", le plan d'investissement pour bâtir la France de 2030 qui doit être présenté début octobre ou encore la réforme des retraites. Cela fait des mois que l'exécutif hésite à relancer ce dernier chantier, stoppé par la crise sanitaire, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Mais lors de son allocution du 12 juillet dernier, le président de la République avait déclaré qu’il ne lancerait pas cette réforme "tant que l’épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise assurée".

Ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé que "la question pour nous n’est pas de savoir s’il faut faire une réforme [des retraites] mais quand il faut la faire. Et nous avons fixé deux critères : la reprise économique (...) et la maîtrise de la situation sanitaire". "On se met en position de préparer une réforme que nous pourrons présenter aux Français et au Parlement dès lors que les deux critères, reprise économique, maîtrise durable de l’épidémie, seront tenus", a-t-il ajouté, rappelant que le Premier ministre recevrait cette fin de semaine les partenaires sociaux pour discuter des réformes sociales à mener.

"Nous agirons jusqu’au dernier quart d’heure, jusqu’à la fin du quinquennat, nous continuerons à réformer notre pays, à prendre les mesures qui sont nécessaires", a assuré Gabriel Attal, sans s'avancer davantage sur une réforme des retraites avant la fin du quinquennat.