Retraites : jusqu'où ira Edouard Philippe pour sortir de la crise ?

POLITIQUE - Edouard Philippe présentera l'architecture générale de la réforme des retraites en milieu de semaine prochaine. Objectif : tenir le cap... tout en déminant. Plusieurs concessions ont déjà été esquissées en direction des enseignants ou des policiers.

Plusieurs centaines de milliers d'opposants à la réforme des retraites défilent ce jeudi dans toute la France au premier jour d'un mouvement qui pourrait durer. Emmanuel Macron, lui, s'est dit "calme et déterminé". Mais comment éteindre l'incendie ? Charge à Edouard Philippe désormais de dévoiler le projet de loi... mais aussi d'apaiser les esprits et calmer la mobilisation des syndicats et des Français opposés à la réforme. Missions impossible ? Voici comment vont se dérouler les prochains jours. Jean-Paul Delevoye, haut-commissaires aux Retraites, présentera lundi 9 ou mardi 10 décembre ses propositions. "Puis le Premier ministre s'exprimera vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme" et présentera les arbitrages du gouvernement, a indiqué l'Elysée ce jeudi. La date du jeudi 12 décembre a été annoncée dans plusieurs médias mais elle n'a pas été confirmée par la porte-parole du gouvernement.

Déjà ces derniers jours, les membres du gouvernement se succèdent sur les plateaux de télévision pour expliquer que l'exécutif est prêt à faire des concessions et faire un pas en avant vers les syndicats. Mercredi, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique en charge des Transports, a été la première à avouer sur LCI qu'il y avait "une place pour les discussions". Ce jeudi, elle a répété qu'il y avait "un espace pour discuter des modalités de mise en oeuvre notamment sur le rythme des transitions".

Blanquer favorable à la revalorisation des salaires des enseignants

Toujours mercredi, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer s'était montré favorable à la revalorisation des salaires des enseignants, ceux-ci s'inquiétant d'avoir une pension de retraite inférieure à leur salaire de débutant si la réforme passe (leur pension serait calculée sur leurs 25 meilleures années, et non pas les six derniers mois). "La garantie que je donne aujourd'hui (mercredi), c'est que les pensions ne baisseront pas", a-t-il dit. Mercredi soir, c'est le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui a donné des garanties aux policiers. Dans un courrier, il leur a affirmé que "des spécificités (…) seront conservées pour les fonctionnaires qui exercent des missions régaliennes de sécurité et d’ordre public pendant une période minimale". Il leur assure également que "pour ces fonctionnaires, les droits à un départ anticipé à la retraite resteront ouverts comme aujourd’hui, sans changement". Il ajoute que "les gains représentés par les bonifications de durée qui existent dans les régimes actuels (des policiers) seront préservés dans le futur système universel" et que "ces garanties seront inscrites dans le futur projet de loi".

L'équilibre en 2025 abandonné

Parmi les pistes envisagées par le gouvernement, Les Echos écrivent ce jeudi : "le gouvernement ne cherche plus, selon nos informations, à imposer des économies au forceps dès 2021, avec pour objectif l’équilibre en 2025. Ces économies interviendraient seulement dans le deuxième acte de la réforme". La génération 1963 ne devrait plus être celle de la bascule, remplacée par la génération 1973. De quoi se laisser dix ans de plus pour faire entrer la réforme en vigueur, et notamment y intégrer les régimes spéciaux. Cela laisserait également le temps au gouvernement de revaloriser petit à petit les salaires des enseignants.

Autre garantie obtenue par les syndicats selon le député LaREM Laurent Pietraszewski : la valeur du point ne baissera pas et sera "inscrite dans la loi". "On y mettra une règle d’or, et on associera au pilotage et à la valeur du point les partenaires sociaux" a-t-il assuré sur BFMTV ce jeudi.

La rédaction de LCI Twitter