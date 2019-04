Retraites : l'âge légal de départ restera fixé à 62 ans malgré "la polyphonie gouvernementale"

Il l’assure : il n’y aura pas d’allongement de l’âge de départ à la retraite. "Les engagements pris devant les partenaires sociaux en octobre dernier maintiennent la possibilité de partir à la retraite à partir de 62 ans dans le nouveau système universel", a souligné le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, cité dimanche par le Midi Libre. "Cela n'a pas changé, malgré la polyphonie gouvernementale", a-t-il indiqué, précisant qu'il s'agissait de "la feuille de route" donnée par le gouvernement. Lequel avait pourtant semé le doute ces derniers jours par l’intermédiaire d’Edouard Philippe et de plusieurs ministres. Ces derniers avaient ainsi affirmé que l’âge légal de 62 ans ne sera pas modifié. Avant d’hypothétiser un possible allongement de la durée du travail afin de financer la dépendance et le grand âge.





Toujours dans les colonnes du quotidien régional, M. Delevoye a évoqué "les propositions à l'étude" visant à harmoniser les "treize systèmes de réversion" en vigueur : "Nous souhaitons garantir le niveau de vie du couple en cas de disparition d'un des deux conjoints". "Cela pourrait se traduire par la garantie d'un pourcentage des revenus du couple, par exemple de 66 %", a-t-il indiqué. Quant aux droits familiaux, "nous pourrions, par exemple, ne plus accorder 10 % au père et à la mère au troisième enfant, car ceci accentue l'écart entre les hommes et les femmes au profit des hommes, mais donner dès le premier enfant un pourcentage ou un forfait".