Retraites : l'âge pivot sera instauré dès 2022 sauf "délibération" contraire

On en sait plus sur l'âge pivot, l'équilibre financier ou encore la rémunération des enseignants et des chercheurs. Dans la nuit de jeudi 9 à vendredi 10 janvier, les premiers éléments du projet de loi sur la réforme contestée des retraites ont été dévoilés.

L'AFP a eu connaissance de deux textes, transmis pour avis aux caisses de Sécurité sociale, qui seront soumis au Conseil des ministres le 24 janvier prochain. L'un est un projet de loi organique qui touche à l'organisation et au fonctionnement de la réforme, et l'autre ordinaire, qui concerne les questions financières.