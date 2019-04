Retraites : pourquoi la réforme des pensions de réversion est un sujet aussi explosif ?

La pension de réversion correspond à une part de la retraite dont bénéficiait l'assuré décédé, reversée à l'époux ou à l'épouse survivante (il faut avoir été marié, et non pacsé ou en concubinage), et, dans le cas des fonctionnaires, également aux orphelins. Près de 2.8 millions de ces retraités dit "de droit dérivé" relèvent du régime général, la partie restante relevant des divers régimes de retraite que le gouvernement veut précisément unifier.





Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 6.4% en 12 ans, selon un bilan récent de la Drees. La proportion de femmes bénéficiaires est de 89%, une situation souvent liée à leur longévité ainsi qu'au fait qu'elles sont "en moyenne deux à trois ans plus jeunes que leur conjoint", selon le même rapport. Les veuves sont nettement plus nombreuses que les veufs à ne bénéficier que de cette pension de réversion pour vivre, ce qui en fait un outil de rééquilibrage contre le inégalités de revenus selon le sexe. En 2016, 87% des bénéficiaires avaient plus de 65 ans, et 30% avaient plus de 85 ans.