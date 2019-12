Retraites : le Medef et des économistes proches de Macron demandent de la "clarté" au gouvernement

Lundi 9 décembre, le Medef, pourtant au soutien de la réforme, a ainsi reproché au gouvernement son "manque de clarté". Lequel, selon l'organisation patronale, "conduit, de fait, à mobiliser les gens, parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas de visibilité", a estimé son vice-président et porte-parole, Fabrice Le Saché, sur franceinfo. "Lorsque l'on ne sait pas, c'est anxiogène, ça fait peur, on ne comprend pas, c'est confus. Et donc on se mobilise", a-t-il assuré, qualifiant la mobilisation contre la réforme "d'importante".

"Il faut rapidement que le gouvernement, aujourd'hui, explique en quoi consiste cette réforme", a-t-il ajouté, dont les critiques n'ont pas épargné le président Emmanuel Macron. "Au sortir de l'été, on pensait que cette réforme serait enfin clarifiée et mise en œuvre. Et puis on a le président de la République à Biarritz (lors du sommet du G7 fin août) qui a semblé rétropédaler sur les orientations du rapport Delevoye et qui a lancé une grande concertation dont personne ne comprend bien les contours", a-t-il déploré.