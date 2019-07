Retraites : les économies remises à plus tard

Plusieurs pistes ont été déjà dévoilées sur les mesures d'économies que le gouvernement prévoyait de mettre en place quant aux retraites. Mais finalement, Édouard Philippe aurait renoncé à demander aux futurs retraités de travailler plus longtemps, du moins sur le court terme, pour financer à la fois le régime des retraites et la dépendance. Une information qui vient d'être dévoilée ce matin par le journal Les Échos.



Ce vendredi 12 juillet 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", parle mesures d'économies sur les retraites qui seront remises à plus tard. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.