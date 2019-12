Retraites : les Français veulent une réforme mais ne font pas confiance au gouvernement pour la mener à bien, selon un sondage

Reste que 64% des répondants disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Édouard Philippe pour réformer le système. Seuls 36% d'entre eux leur font confiance. Si 94% des sympathisants LREM et 64% de ceux du Modem disent leur faire confiance, 87% de ceux du RN, 82% de ceux de LFI, 69% des sympathisants PS et 66% de ceux des Républicains et des Verts ne leur font pas confiance.

Enfin, le mouvement de grève et de mobilisation du 5 décembre obtient le soutien ou la sympathie de 46% des sondés, tandis que 33% y sont opposés ou hostiles et 21% indifférents. Si les sympathisants de LREM et des Républicains y sont majoritairement hostiles (68% et 52% respectivement), le soutien au mouvement est majoritaire au sein des sympathisants de LFI (78%), du PS (62%) et du RN (58%).

Cette enquête a été menée les 28 et 29 novembre dernier, en ligne, auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.