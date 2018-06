Retraites : les futures pensions de réversion pourront "baisser pour certains", "augmenter" pour d'autres, prévient Castaner

Ce jeudi dans la matinale de LCI, Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, a redit que les pensions actuelles seraient "garanties" pour les bénéficiaires qui les touchent déjà. Il a néanmoins défendu une réforme "plus juste" de ces pensions en ouvrant la voie à une évolution de celles-ci pour les futurs retraités. "Le principe restera parce qu'il est essentiel", a indiqué Christophe Castaner "mais on veut une reforme profonde, plus juste. Faire en sorte qu'un euro cotisé génère les même droits." Les futures pensions de réversion pourront "baisser" "pour certains", "augmenter" pour d'autres, a-t-il notamment ajouté. "Si vous faites dans la justice, pour certains, elle peut baisser, pour d'autres elle peut augmenter", a-t-il ajouté.