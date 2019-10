Retraites, où allons-nous ? La Grande Confrontation avec Jean-Paul Delevoye, c'est mercredi soir sur LCI

RENDEZ-VOUS - Âge de départ, régimes spéciaux, système de points… Jean-Paul Delevoye sera l'invité de David Pujadas dans La Grande Confrontation, en direct mercredi soir à 20h45 sur LCI.

Pour son retour, La Grande Confrontation se penche sur un sujet qui concerne tous les Français : la réforme des retraites. Mercredi soir à 20h45, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye sera en direct sur LCI pour répondre aux questions de David Pujadas.

Il ne sera pas seul en plateau : pour l'interroger, une série d'invités seront présents. Députés, économistes, journalistes, mais aussi et surtout des citoyens, concernés par cette réforme d'envergure présentée durant l'été. Devrons-nous travailler plus longtemps ? Va-t-on supprimer les régimes spéciaux ? À quoi faut-il s'attendre avec un système de retraite par point ? Pour aborder toutes ces questions, Jean-Paul Delevoye va s'entretenir avec des Françaises et des Français issus de milieux très variés : un agriculteur, une professeure d'anglais, un avocat ou bien encore une infirmière. Au total, ce sont près de 15 invités qui vont pouvoir débattre et échanger leur points de vue.