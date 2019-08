Retraites, PMA, fonction publique : la rentrée s'annonce chargée pour Emmanuel Macron sur le plan social

Mais cette accalmie après une année marquée par la crise des Gilets jaunes pourrait être de courte durée. Le premier dossier épineux qui attend le chef de l'Etat est la réforme des retraites. Présenté au début de l’été, le rapport du haut-commissaire à la réforme des Jean-Paul Delevoye préconise la mise en place d'un âge pivot de 64 ans pour pouvoir partir avec une pension à taux plein et la création d’un système universel par points, qui remplacerait à partir de 2025 les 42 régimes actuels.





Ce projet de réforme est unanimement rejeté par les syndicats, c'est pourquoi le gouvernement a préféré se donner du temps du discuter, en ouvrant une nouvelle phase de concertation et sans fixer de date finale. Les partenaires sociaux seront reçus par le Premier ministre Edouard Philippe les 5 et 6 septembre. Alors que les premières manifestations sont annoncées - FO et la CGT ont choisi de se mobiliser les 21 et 24 septembre - et que certaines professions ont prévu de manifester - le 16 septembre à Paris en ce qui concerne les avocats, infirmières libérales, pilotes, hôtesses de l’air et stewards.