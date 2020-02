Retraites : quel calendrier pour la réforme à l'Assemblée nationale ?

Mais le blocage pourrait se poursuivre. Les trois groupes de gauche – PS, PCF et LFI – promettent une motion de censure et une "motion référendaire", peut-être dès l’ouverture des débats, ce qui pourraient les ralentir. "On va faire en sorte qu’ils ne puissent pas finir le 3 mars ou alors qu’ils aient besoin du 49-3", arme de la Constitution permettant d’abréger les débats et d’adopter le texte sans vote, prévient le député insoumis Eric Coquerel.

Pour l'heure, le gouvernement et des responsables LaREM excluent un recours au 49-3. "Cela reviendrait à tuer le débat, ce n’est pas une option considérée", assure Marie Lebec, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, même si certains marcheurs préviennent qu’ils n’auront "aucun problème politique" à y recourir si les choses traînent trop.