Retraites : quelles pourraient être les difficultés à venir ?

Des discussions auront lieu avant la mise en place de la réforme des retraites. Trois sujets de discorde se profilent pour ces négociations. Premièrement, la disparition progressive des régimes spéciaux et leur alignement sur le régime universel, moins favorable. Deuxièmement, la mise en place du fameux âge du taux plein à 64 ans, qui retarde l'âge de départ à la retraite. Et pour finir, l'usage des 120 milliards d'euros de réserves accumulés par les régimes existants.



