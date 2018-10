Retraites : selon une étude plus de sept Français sur dix sont insatisfaits du système actuel

Dominique Reynié, l’auteur de l’étude, et directeur général de Fondapol, pointe une "perception désastreuse" des Français par rapport au système. Ainsi Le Parisien fait savoir que 90% personnes interrogées estiment que le système est "fragile", qu’il risque de disparaître (85 %), est inégalitaire (85 %) et compliqué (84 %), et enfin, plus de 80% des sondés trouvent qu’il est désavantageux pour les retraités. L’étude montre également que le sentiment d’injustice domine.