Retraites : sur LCI, Le Maire plaide pour une réflexion sur "l'âge pivot" et "la durée de cotisation"

Invité à réagir au "coup de pression" du patron de la CFDT au gouvernement, Bruno Le Maire a répondu au leader syndical : "Je vais répondre avec respect et gravité à Laurent Berger. (...) Il faut démarrer la réforme des retraites avec un régime à l'équilibre", a soutenu le ministre de l'Economie et des Finances sur le plateau de 24 Heures Pujadas.

Sur LCI, Bruno Lemaire s'est montré catégorique : "Avant la réforme, il y aura des mesures paramétriques pour que le régime soit à l'équilibre. On ne touche pas au montant des pensions, c'est exclu. Deuxième type de solution : augmenter les cotisations. Je suis très réservé là-dessus, parce que si vous augmentez les cotisations, vous augmentez le coût du travail", a préconisé le patron de Bercy.

"Il y a une troisième famille de solutions qui touche aux mesures d'âge, aux questions de durée de cotisation et y compris à la notion d'âge pivot. Je pense qu'il faut réfléchir à ces solutions-là, il ne faut pas les écarter (...). C'est celles qui me paraissent les plus intéressantes", a conclu le ministre.