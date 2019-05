Retraites : travaille-t-on moins que nos voisins ?

Pour financer la baisse de 5 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu annoncée jeudi dernier, Emmanuel Macron compte notamment sur sa fameuse formule "la nécessité de travailler davantage" et il a dressé un constat. "On doit travailler plus, la France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt, et on travaille moins dans l'année", a déclaré le président de la République. Qu'en est-il de la réalité ?



