Retraites : travailler plus longtemps pour toucher plus

C'est l'un des chantiers les plus délicats du gouvernement. Après plusieurs semaines de pause, les concertations ont repris autour de la nouvelle réforme des retraites. Et parmi les mesures envisagées, un bonus pour inciter les Français à repousser l'âge de départ à 63 ou 64 ans, sans pour autant toucher à l'âge légal de 62 ans. Pour certains syndicats, ce bonus est un malus déguisé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.