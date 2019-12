Retraites : un conflit désormais plus long que celui de 1995 et aucune issue en vue

À l'approche des fêtes, le gouvernement a lancé aux grévistes un appel à la trêve, sans succès. Les transports restent encore largement bloqués, et les syndicats appellent toujours à la poursuite du mouvement contre la réforme des retraites. Débuté le 5 décembre, le conflit en est ce jeudi à son 22e jour, et va donc dépasser celui de 1995 qui s'était étendu sur une période identique.

Sur France Info, le secrétaire fédéral du syndicat Sud-Rail, Eric Meyer, a exprimé son mécontentement : "On fait face à une stratégie du pourrissement", a-t-il déploré, "où il n'y a plus aucun contact entre le gouvernement et les organisations syndicales, où le gouvernement est en vacances et laisse la grève se maintenir jusqu'à la rentrée, jusqu'à on ne sait pas quand."

Matignon nie toute volonté de pourrissement, et insiste auprès de l'AFP sur le souhait du gouvernement "de continuer les discussions sur les sujets identifiés par les organisations syndicales", le tout "dans un calendrier qui puisse permettre d'avancer rapidement". "Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rendez-vous qu'il n'y a pas de travail", renchérit pour sa part Sylvain Maillard, porte-parole des députés LaREM.

Pour les organisations syndicales, la crainte est de voir s'enliser la situation. Outre l'impact économique pour les salariés en grève, des blocages prolongés pourraient entraîner un retournement de l'opinion publique et renforcer le gouvernement dans ses négociations.