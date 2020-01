Retraites : un simulateur individuel disponible avant "fin 2020", annonce Laurent Pietraszewski sur LCI

Avant de mettre en ligne un simulateur individuel, "on va d’abord mettre de nouveaux cas. Pour la fin du mois, on va ajouter plus d’une centaine de cas. On est à presque 40, on va en rajouter plus d’une centaine". Il a précisé que l'objectif sera "même de dépasser les 150. On veut mettre en ligne des situations qui parlent aux Français et des situations qui sont bien sûr vérifiées et exactes."

Quant à un simulateur "qui permettra de mettre ma situation personnelle, de la tester", Laurent Pietraszewski a assuré que cela serait mis en place "lorsque l’ensemble des paramètres seront connus". "Nous nous sommes engagés pour que, six mois au plus tard après le vote de la loi, un simulateur individuel permette à chacun de tester, de vérifier pour lui-même". Ainsi, ce simulateur devrait être disponible "fin d’année 2020".