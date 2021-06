Retraites : vers une réforme a minima... Ou pas de réforme du tout ?

"Je ne pense pas que la réforme initialement envisagée puisse être reprise en l’état", a indiqué le chef de l'État. "Je vais être franc avec vous... Elle était ambitieuse, complexe et porteuse d’inquiétudes, il faut bien le reconnaître, il faut être lucide. Le faire maintenant, ce serait ne pas prendre en compte le fait qu’il y a beaucoup de peurs et d’interrogations."

La question qui s'ouvre, pour l'exécutif, est de savoir si une réforme des retraites peut être socialement - et politiquement - acceptable, d'autant que la pré-campagne présidentielle a déjà commencé.

"Est-ce que nous pouvons ne rien faire sur les retraites dans les moins qui viennent ?" s'interrogeait jeudi Emmanuel Macron. "Il faut pour cela regarder deux choses : a-t-on réglé le préalable, le travail et la reprise d’activité ? Et la solidité de nos finances publiques est-elle assurée dans la période ?" Pour trancher, probablement avant l'été, le président de la République s'entoure de précautions. Il consultera les Français et les élus locaux à l'occasion de ses déplacements sur le terrain, courant juin, et attendra les conclusions de la Cour des comptes et du rapport de la commission Blanchard-Tirole sur les finances publiques et la relance de l'économie. Une concertation est également prévue avec les partenaires sociaux.

Au sein de la majorité et de l'exécutif, les avis divergent depuis plusieurs semaines sur l'issue à donner à ce chantier qui devait structurer le quinquennat. Si certains préconisent une réforme a minima, d'autres estiment qu'elle doit être purement et simplement renvoyée à la prochaine mandature.

"C'était un engagement de campagne", soutenait encore, le 15 avril dans Les Échos, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "La survie à moyen terme de notre système par répartition reste en péril, les Français veulent massivement la fin des régimes spéciaux et un meilleur niveau de retraite pour les petits salaires qui ont cotisé toute leur vie."