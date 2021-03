Réunions non-mixtes : pour Élisabeth Moreno, "les causes doivent nous rassembler"

La polémique autour d'Audrey Pulvar ne retombe pas. La candidate investie par le PS aux régionales en Île-de-France avait estimé, dimanche 28 mars sur BFMTV, qu'une personne blanche qui assisterait à une réunion non-mixte pourrait rester "spectateur silencieux". Cette sortie "malheureuse", selon le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, lui ont valu les attaques de la droite et de l'extrême droite, mais aussi des désapprobations à gauche. Dans une tribune dans Le Monde, publiée mardi 30 mars, l'ancienne journaliste a rectifié le tir, jugeant qu'il fallait "écouter", plutôt que "se taire", avant "de prendre la parole".

"J'ai vécue dans un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, où on séparait les gens du fait de la couleur de peau. On sait que tous les drames que ce genre de choses a apporté. Je veux vraiment dire que ce n'est pas la solution. On ne sépare pas les gens sur les couleurs de peau", a rappelé Élisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, invitée de LCI ce mercredi 31 mars. "On peut se battre pour une cause, se battre pour les femmes, contre le racisme et l'antisémitisme. Personne ne peut enlever à Audrey Pulvar cette capacité qu'elle a eue à se battre contre le racisme et l'antisémitisme", a-t-elle nuancé. "Mais on ne combat pas le racisme et l'antisémitisme en utilisant les méthodes du raciste et de l'antisémite."