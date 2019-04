"Revenu de transition écologique" : quelle est cette nouvelle expérience écolo-sociale à Grande-Synthe ?

Apporter un complément de revenu à ceux qui veulent basculer vers un métier plus écolo, c'est le but d'une initiative peu commune, lancée ce mardi par la ville de Grande-Synthe (Nord) : le revenu de transition écologique. En quoi consiste ce dispositif qui tente de mêler social et écologie au niveau municipal ?





Le revenu de transition écologique, ou "RTE", consiste à "verser une aide financière et offrir un accompagnement à toute personne ayant une activité à impact écologique et social", indique la mairie de Grand-Synthe.