Révision de la loi bioéthique : le calendrier législatif "sera bien respecté"

Les déclarations d'Agnès Buzyn ont inquiété les associations. Invitée de France Inter ce jeudi, la ministre de la Santé était interrogée sur les Etats généraux de la bioéthique, et plus particulièrement sur l'un des deux rapports que doit remettre le Comité consultatif national d'éthique au gouvernement. "Il est vraisemblable que le rapport ne sera pas totalement prêt fin juin/début juillet comme c'était prévu, et la question est peut être de le reporter à la fin de l'été", a déclaré la ministre.





Il n'en fallait pas moins pour lancer l'inquiétude. Contacté par LCI, le CCNE dément un retard. "Le rapport de synthèse sera bien rendu début juin à l'office parlementaire et aux ministres de la Recherche et de la Santé", nous indique-t-on. Quant au deuxième rapport - un avis comprenant des préconisations à l'endroit des pouvoirs publics - il sera en effet rendu à la rentrée pour coller avec l'examen de loi de bioéthique. Le calendrier initial évoquait un rendu "courant de l'été".