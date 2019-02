"JE ME SENS PLUS FORT"





Témoignage d'un citoyen au sein du rassemblement place de la République. De confession juive, il salue une manifestation qui réunit tous les Français.





"C'est une manifestation qui me fait réagir de façon très positive. D'habitude c'est très communautaire. Et aujourd'hui je vois la France, celle que j'aime, que je côtoie, qui est à la fois la France des banlieues et la France d'en bas et d'en haut. Je me sens plus fort face à cette menace".