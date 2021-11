REVIVEZ - Pass sanitaire, 3e dose, chômage, retraites, nucléaire... les annonces d'Emmanuel Macron

LE PASS CONDITIONNÉ À UNE 3E DOSE POUR LES PLUS DE 65 ANS





Le président de la République juge que "la solution" " face au regain de l'épidémie " pour protéger les personnes les plus vulnérables, "est l'injection d'une dose supplémentaire." Il rappelle la campagne de rappel qui a été mise en route début septembre pour protéger "les plus de 65 ans et les plus fragiles". "Si vous avez été vaccinés depuis plus de six mois, je vous demande d'aller prendre rendez-vous. À partir du 15 décembre, il faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire."





"Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. D'ailleurs, au moment où je vous parle, plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans." À partir de début décembre, la campagne de rappel sera ouverte à partir du début du mois de décembre pour "les Français âgés de plus de 50 ans". Les modalités seront précisées plus tard par le gouvernement de Jean Castex.