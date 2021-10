Présidentielle 2022, le récap’ de la semaine : Edouard Philippe lance un parti, Zemmour se donne un mois, la gauche dans le dur

À six mois pile de la présidentielle, la campagne – qui pour certains ne dit pas encore son nom – se poursuit. En vue de l’échéance, chacun fourbit, ou essaie de le faire, ses armes. À droite, la fumée blanche attendra le 4 décembre, et un congrès qui doit dissiper le flou. À gauche, Anne Hidalgo - dont l'investiture par le PS doit être confirmée jeudi - déroule son plan, en espérant un second souffle qui la ferait décoller dans les sondages et faire la différence avec Yannick Jadot. Du côté du Rassemblement National, la dynamique autour d’Éric Zemmour commencent à inquiéter.

Du neuf aux "Horizons". Si Emmanuel Macron venait à se déclarer, bien qu’il ait "vocation à rester président le plus longtemps possible" comme l'a déclaré Christophe Castaner sur LCI , il va pouvoir compter sur le soutien d’Edouard Philippe (ça on le savait déjà) mais surtout sur le nouveau parti, baptisé "Horizons" et lancé le 9 octobre par l’ancien Premier ministre. Un mouvement qui doit, pour l’échéance 2022 en tout cas, permettre au chef de l’État "d’élargir le socle", "la base". Cette nouvelle offre, qui pourrait aussi permettre de mettre le maire du Havre sur les rails d’une candidature en 2027, ne fait pas l’unanimité au sein même de la majorité présidentielle.

Eric Zemmour, dans un mois, on saura. Il n’est pour l’instant qu’un auteur d’essai en campagne promotionnelle de passage, cette fin de semaine en Corse. Si la réunion publique en extérieur a été chahutée, selon nos informations, le journaliste s’approche de plus en plus d’une candidature. S’il se déclare, Eric Zemmour le fera d’ici à la mi-novembre. La chasse aux parrainages a commencé, celle au financement aussi… Mercredi, pour la première fois, le sondage Harris Interactive pour Challenges a donné le polémiste au 2nd tour de la présidentielle. De quoi lui donner des ailes et couper – un peu – celles de Marine Le Pen. La candidate issue du Rassemblement National a tenté dimanche de marquer sa différence par rapport à son potentiel concurrent en 2022 Eric Zemmour, en mettant en avant "sa sensibilité sociale plus importante" et en lui reprochant de négliger les "fins de mois des Français". C’est tout ce que certains cadres du RN qui la juge trop peu offensive ne souhaitent pas.

Au PS, c’est encore flou. Anne Hidalgo, à la traîne dans les sondages et critiquée au sein du PS, mise tout sur le terrain et les idées pour imposer la candidature socialiste et se distinguer du camp des écologistes, à six mois de l'élection présidentielle 2022 : à rebours de ce que préconise Yannick Jadot, la maire de Paris s'est prononcée en faveur de la baisse de la taxe carbone : "C’est sans doute une différence avec les Verts, j’estime qu’on ne peut pas continuer à demander aux plus fragiles, aux plus modestes ou aux classes moyennes de payer le prix fort de la transition écologique", a lancé Anne Hidalgo dans Libération. Jeudi, elle devra en passer par le vote des adhérents, ce qui devrait être une formalité pour la maire de Paris, avant la convention d'investiture le 23 octobre à Lille.