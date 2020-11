REVOIR - Maurice Genevoix au Panthéon : les moments forts de la cérémonie

PROTOCOLE SANITAIRE





Cet événement se tiendra dans le respect des règles sanitaires en vigueur, avec 30 invités présents à l'intérieur du Panthéon. Parmi eux : les petits-enfants de Maurice Genevoix, ainsi que les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les deux artistes, Pascal Dusapin et Anselm Kieffer, à qui il a été commandé des oeuvres en hommage aux morts connus et inconnus, aux hommes et aux femmes de la Grande Guerre, sont également conviés.