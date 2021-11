Revoyez le 1er Grand débat LR et consultez nos vérifications

✅ LES VÉRIFICATEURS - 23% D'ÉTRANGERS DANS LES PRISONS FRANÇAISES ?





Selon Michel Barnier, 23% des personnes dans les prisons du pays sont étrangères. Ce chiffre est véridique. Selon les dernières données du ministère de la Justice, publiées au mois de juillet, on trouvait plus de 67.900 détenus dans les prisons du pays, dont près de 16.720 étrangers. Soit 24,6% d'hommes et femmes derrière les barreaux n'ayant pas la nationalité française. Un chiffre disproportionné par rapport à la part d'étrangers dans la population française, qui s'établit à 7,6% en 2020 d'après l'Insee.





Ceci dit, il est difficile d'être conclusif sur les causes de ce phénomène. En tout cas, en janvier dernier, l'Observatoire international des prisons rappelait dans une analyse que pour un même délit, une personne née à l'étranger a "trois fois plus de risque d'être jugée en comparution immédiate", "près de cinq fois plus de risque d'être placées en détention provisoire" et "huit fois plus de risques d'être condamnée à de la prison ferme" qu'une personne de nationalité française.